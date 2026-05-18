Campanha destinada a motociclos e ciclomotores arranca terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na terça-feira uma campanha de segurança rodoviária dirigida a motociclos e ciclomotores, que visa alertar para os comportamentos de risco associados à condução.

Num comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a ASNR lembram que entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025 foram registados 34.177 acidentes que envolveram ciclomotores e motociclos, que causaram 439 mortos, 3.028 feridos graves e 34.514 feridos ligeiros.

"Embora a maioria das vítimas corresponda a condutores e passageiros de ciclomotores e motociclos, este universo inclui também outros utilizadores envolvidos nestes acidentes, como peões ou ocupantes de outros veículos", segundo aquelas autoridades.

As autoridades alertam que "os veículos de duas rodas a motor continuam a apresentar níveis elevados de sinistralidade grave, sobretudo em meio urbano e em estradas nacionais, onde a vulnerabilidade dos seus utilizadores é particularmente elevada".

Segundo o Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, quase metade da sinistralidade grave envolvendo veículos de duas rodas a motor ocorre em arruamentos urbanos e em estradas nacionais.

Sob o lema "Duas Rodas - Agarre-se à Vida", esta é a quinta de 11 campanhas previstas no PNF 2026 e a "segunda dedicada aos veículos de duas rodas a motor, um dos grupos de utilizadores com maior exposição ao risco rodoviário e maior vulnerabilidade em caso de acidente".

A campanha, que arranca terça-feira e termina no dia 25 de maio [segunda-feira], visa alertar os condutores de motociclos e ciclomotores para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável.

Pretende igualmente reforçar a sensibilização dos restantes utilizadores da via para a necessidade de partilha segura do espaço rodoviário.

Na nota, a ANSR e as forças de segurança recomendam o uso correto do capacete e de equipamentos de proteção e evitar comportamentos de risco, como excesso de velocidade, manobras perigosas ou circulação entre veículos, aumentam significativamente o risco de acidente.