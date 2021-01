Albuquerque visitou unidade de produção de diamantes

Samvel Vartanean é um cidadão arménio que reside na Região “há mais de 20 anos” e “há três” que decidiu concretizar a unidade fabril da empresa MDT, localizada no Centro Internacional de Negócios da Madeira, no Caniçal e “tem como objecto a investigação, a produção e o comércio de diamantes sintéticos”, com aplicação nas áreas da medicina, da aviação, das tecnologias e equipamentos de informação, das nanotecnologias, da joalharia, entre outras.

A MDT desenvolveu um método inovador de investigação, assente numa tecnologia de base, que está na vanguarda do estado da arte actual, tendo produzido, quatro anos após a sua fundação, – a 9 de Setembro de 2020 – os primeiros diamantes sintéticos com resultados técnicos de qualidade, considerados de enorme relevância.

A MDT tem actualmente em curso o estudo para o projecto de aquisição de mais tecnologia, por forma a colocar a empresa no referencial internacional do sector dos diamantes sintéticos.

Esta tarde o presidente do Governo Regional e o secretário regional da Economia visitaram a unidade elogiando o arrojo do investidor que aplicou cerca de 3 milhões de euros neste ramo de negocio não sendo necessário recorrer a apoios comunitários.

De resto, Albuquerque diz não entender os contínuos ataques ao CEIN, mas prometeu lutar pelos benefícios e permanência da Zona Franca.