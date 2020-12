Primeira vacina será administrada esta quinta-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça

O início da campanha de vacinação contra a covid-19, na Madeira, inicia-se esta quinta-feira, às 12 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Através de uma nota emitida pelo Governo Regional, o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, estará presente na unidade hospitalar. Ultrapassados os problemas logísticos da Pfizer que atrasaram a chegada das vacinas à Região, as primeiras doses serão então administradas no último dia de 2020.

Recorde-se que a vacina contra a covid-19 chegou a Portugal no fim-de-semana passado e a campanha iniciou-se a 27 de Dezembro, no Hospital de São João, no Porto. O primeiro vacinado foi António Sarmento, de 65 anos, director do Serviço de Doenças Infecciosas da referida unidade.