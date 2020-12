Duas casas ficaram completamente destruídas e não haverá capacidade de as recuperar, devido ao temporal que fustigou a Costa Norte, no Dia de Natal. Há ainda uma dezena de casas afectadas.

O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque, que visitou a nova estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no edifício sede do Serviço de Protecção Civil da Madeira.