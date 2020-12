'Mural dos Mecenas Covid-19' agradece pelo apoio ao combate à pandemia na Madeira

O átrio do Hospital Dr. Nélio Mendonça acolhe o Mural dos Mecenas Covid-19. O objectivo passa por agradecer reconhecidamente a todas as entidades públicas e privadas que contribuíram, de diversas formas, no combate à pandemia Covid-19.

De acordo com nota do SESARAM, este mural inclui entidades oficiais – Comando Operacional da Madeira, Zona Militar da Madeira, Força Aérea, PSP, GNR, Polícia Marítima – que desde a primeira hora colaboraram com o SESARAM, nomeadamente no transporte de mercadorias para a Madeira.

Além disso, faz uma menção de agradecimento a todos os cidadãos que fizeram donativos de diferentes valores.

No Mural estão integradas empresas que contribuíram para a aquisição de equipamentos, entre os quais, ventiladores, ventilador neonatal, capnógrafos para ventiladores, monitores, máquina coração-pulmão, videolaringoscópios, ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation), frigoríficos clínicos, blocos de aquecimento, bombas e seringas.

Inclui a Cruz Vermelha Portuguesa, AMRAM e entidades e serviços do Governo Regional.

Inclui os mecenas que doaram bens, como Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, o International Cultural Club of Portugal, Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino e Rotary Club Machico Santa Cruz bem como Ordens profissionais dos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Enfermeiros.

O presidente do Governo Regional (PGR), Miguel Albuquerque, visitou hoje este Mural dos Mecenas Covid-19 e agradeceu a todas as entidades, empresas e pessoas singulares que deram o contributo no combate à Covid-19.