Miguel Albuquerque felicita "o nosso menino de ouro"

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque recorreu às redes sociais para dar os parabéns Cristiano Ronaldo, pela conquista do prémio de 'jogador do Século'.

"O nosso menino de ouro foi distinguido pelos Globe Soccer Awards como o Jogador do Século", escreveu na publicação na sua página oficial, que destaca as orgens humildes do craque que, segundo o líder do Governo, "é a imagem da garra e da firmeza dos ilhéus".