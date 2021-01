Capitania actualiza aviso para má visibilidade

A Capitania do Porto do Funchal actualzou o aviso de má visibilidade para esta quarta-feira, depois de ter sido recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

Assim, o vento será de quadrante W Moderado a Fresco, temporariamente de direção variável Fraco a Moderado durante a noite e manhã.

A visibilidade será boa a moderada, temporariamente fraca a má durante a noite e manhã.

A previsão aponta para ondas NW 1,5 a 2,5 M na costa norte e ondas SW 1,5 a 2,5 M.

Entretanto, o IPMA actualizou avisos para a Madeira. Além da chuva, alarga ao vento e agitação marítima, esta última com aviso larança.