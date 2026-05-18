Vereadores alertam para falhas na recolha de lixo no Funchal

Os vereadores independentes na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, manifestam a sua preocupação "perante a ineficaz recolha de resíduos sólidos urbanos em várias zonas do centro da cidade, situação que se verifica actualmente de forma particularmente evidente no Beco do Tintoreiro".

Segundo nota à imprensa, "a fotografia ilustra o estado de acumulação de lixo naquele arruamento, onde os contentores se encontram cheios e rodeados de sacos de resíduos há já vários dias, sem que tenha sido efectuada a necessária recolha por parte dos serviços competentes".

Recordam que "o Beco do Tintoreiro é uma zona de forte circulação pedonal, com diversos estabelecimentos comerciais e elevado movimento diário de residentes, trabalhadores e visitantes". Na sua óptica, "a permanência prolongada de lixo na via pública representa um evidente problema de saúde pública, podendo originar maus odores, proliferação de pragas e degradação das condições sanitárias do espaço urbano".

Além disso, conforme acrescenta, "esta situação prejudica gravemente a imagem da cidade do Funchal, sobretudo numa área central e frequentada, transmitindo uma sensação de abandono e falta de capacidade de resposta por parte da autarquia".

Os vereadores independentes consideram "inadmissível que, numa cidade que pretende afirmar-se pela qualidade urbana, limpeza e atratividade turística, continuem a existir situações desta natureza sem resolução célere".

Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas apelam assim à Câmara Municipal do Funchal para que reforce urgentemente os meios e a fiscalização na recolha de resíduos no centro da cidade, garantindo um serviço eficiente, regular e compatível com as necessidades reais da população e da actividade económica local.