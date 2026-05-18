Folgas em aberto após reajuste dos cortejos de Carnaval

Relativamente ao próximo período de Carnaval, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deixou hoje em aberto a possibilidade de alteração ou extensão da tolerância de ponto, sem assumir qualquer decisão definitiva.

“Vamos ver, na altura vemos como funciona”, afirmou, remetendo a definição para mais perto da data e para a avaliação do contexto organizativo.

A questão surge na sequência do reajuste do duplo Cortejo Alegórico, que passará a realizar-se na sexta-feira e no sábado anteriores à terça-feira de Entrudo.

“A única coisa que posso dizer é que já está decidido: sexta e sábado [os cortejos], e domingo fica livre para os municípios. Assim sentem-se satisfeitos e os grupos estão satisfeitos”, referiu.

Sobre a eventual alteração da tolerância de ponto, Miguel Albuquerque evitou compromissos: “Vamos ver. Não ponha já esses compromissos, ainda faltam meses”, respondeu, à margem de visita à obra da Unidade Sénior do Sagrado Coração, no Funchal.