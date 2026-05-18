O Governo Regional assinalou esta segunda-feira, 18 de Maio, o Dia Mundial da Cidadania com a conferência 'Cidadania Inclusiva: Direitos, Participação e Pertença', realizada no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho.

Na abertura, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, afirmou que que “o progresso se mede pela forma como a sociedade protege os mais vulneráveis e cria oportunidades para todos, com participação, reconhecimento e dignidade”.

Segundo nota à imprensa, Paula Margarido defendeu que a cidadania se concretiza através da igualdade de oportunidades, do combate às desigualdades e do respeito pela diversidade, garantindo que todos têm condições para participar ativamente na vida da comunidade. A Secretária Regional apontou a conferência, realizada no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, como um retrato vivo dessa participação cívica inclusiva, sublinhando que a diversidade de idades e percursos presentes na plateia desde os jovens aos seniores, traduz, na prática, a multidiversidade e o intercâmbio de experiências que se pretende promover. “É precisamente esse compromisso que nos reúne hoje aqui: o compromisso com uma cidadania ativa, inclusiva e participativa”, afirmou, felicitando a Direção Regional de Cidadania e Assuntos Sociais (DRAS) pela organização do encontro que assinala esta segunda-feira, o Dia Mundial da Cidadania.

A secretária destacou ainda avanços na redução das desigualdades, salientando que a Região apresenta uma diferença salarial entre mulheres e homens de 9,42%, abaixo da média nacional (14,64%) e da média europeia (11,10%), bem como um coeficiente de Gini de 29,5 , o valor mais baixo registado na Madeira.

Para Paula Margarido, estes resultados reflectem uma estratégia focada numa cidadania plena, assente na igualdade de oportunidades e no respeito pela diversidade, sustentada por instrumentos como o IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Activa e por projectos nas áreas do envelhecimento, inclusão social e juventude.

O programa integrou intervenções sobre prevenção da fragilidade no domicílio e dignidade, migração, diversidade e integração, cidadania activa e participação comunitária e inclusão através do desporto, com contributos de Ivone Garcês (ISSM, IP RAM), Moisés Rodrigues da Silva (Associação Amigos da Diáspora e dos Emigrantes Madeirenses), José António Rodrigues (Teatro Metaphora) e Rafael Santos (Associação da Madeira de Desporto Para Todos).

A moderação esteve a cargo de Mariana Aragão, directora de Serviços de Igualdade e Cidadania, seguindo se um debate com o público e o encerramento por Graça Moniz, directora Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais.

Destaque ainda para a presença do director regional de Juventude, André Alves, do presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, da presidente do Instituto para a Qualificação, Sara Relvas, do director regional do Trabalho, Savino Correia, e do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.