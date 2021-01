Chuva até 6.ª feira e frio com possibilidade de neve no fim-de-semana

Até sexta-feira, dia 8, “como resultado da aproximação e passagem, pelo Arquipélago da Madeira, de vasto sistema depressionário de forte actividade e instabilidade, com superfícies frontais associadas”, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, prevê a continuação de “períodos de chuva ou aguaceiros persistentes acompanhados de trovoada”, não apenas amanhã “durante a madrugada e manhã”, mas também na quinta e na sexta-feira, sendo que neste dia “os aguaceiros deverão ser menos frequentes e menos intensos”, pelo que “uma melhoria significativa deverá registar-se a partir do dia 9 (sábado)”, descreve o meteorologista.

Admite que “nos mesmos períodos o vento será temporariamente moderado a forte (30 a 45 km/h) com rajadas da ordem dos 70 km/h nas zonas costeiras e 90 km/h nas regiões montanhosas.”

Para esta primeira semana do Ano Novo, as temperaturas do ar vão manter-se ‘frescas’, e poderão arrefecer no fim-de-semana ao ponto de poder haver condições para a queda de neva no cume das montanhas.

“No Funchal a temperatura máxima deverá variar entre 18 e 21 ºC e a mínima entre 12 e 17 ºC”, prevendo-se que os dias mais frios sejam entre sexta-feira, dia 8, e segunda-feira, dia 11, dias em que “a precipitação poderá ser na forma de neve nos picos mais altos da ilha da Madeira”, admite.

O mar já com alguma agitação também deverá engrossar no final da semana, ao prever que a altura significativa das ondas a variar entre 2,0 e 3,0 m até quinta-feira, venham a aumentar na manhã de sexta-feira “para 5 a 6 metros (nordeste)”, ou seja, poderão atingir os 12 metros de altura máxima. Na costa sul da Madeira a ondulação ‘significativa’, de sudoeste ou oeste, deverá variar entre 2,0 e 3,0 m”, concretiza.