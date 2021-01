Desporto adaptado em foco na Região

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites APPNE- ASL assinou, no passado dia 19 de Dezembro, um protocolo de cooperação com o Clube Desportivo da Escola Francisco Franco, CDEFF.

O protocolo prioriza a importância do desporto na qualidade de vida de pessoas com necessidades especiais, garantindo colaboração entre as partes para a valorização de iniciativas de interesse comum, explica a associação em comunicado.

"Sendo o CDEFF uma entidade pública sem fins lucrativos que representa a educação, instrução e promoção da prática desportiva em crianças e adultos e a APPNE - ASL, uma organização não-governamental sem fins lucrativos que representa na Região a defesa, promoção e protecção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, considerou-se pertinente o estabelecimento do actual protocolo para uma colaboração mútua das áreas de interesse e de intervenção", escreve a associação.

Os principais objectivos passam pela concepção e promoção de acções de formação e actualização de conhecimentos e competências de natureza técnico-profissional, através da realização de colóquios, conferências, cursos de formação, estágios e sessões de esclarecimento; A cooperação a nível de recursos humanos e logísticos; A atribuição de formas privilegiadas de acesso aos atletas e agentes desportivos do CDEFF a iniciativas e eventos promovidos pela APPNE-ASL;

Como forma de dar inicio aos objectivos delineados por ambas as partes, realizou-se também uma formação destinada ao público em geral ,na escola Francisco Franco, com formadores do CDEFF o e com formadores da APPNEASL, que dedicaram a parte da manhã a assuntos ligados ao desporto adaptado, onde foram discutidas ideias actuais sobre a temática e novas estratégias a adoptar com pessoas com deficiência na prática do desporto adaptado.