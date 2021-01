Incêndio em viatura accionou bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, ao início desta tarde, devido a um alerta para um incêndio numa viatura.

Dois veículos dessa corporação foram enviados para a Rua das Lages, no Imaculado Coração de Maria, para servir de apoio a 8 operacionais.

O caso foi rapidamente resolvido, uma vez que se percebeu tratar-se do sobreaquecimento do motor do carro.