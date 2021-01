Três assaltos a rulote no centro do Funchal

A rulote 'The Red Car', que habitualmente se encontra na Praça do Povo, no Funchal, foi assaltada três vezes, em apenas 4 meses. Além destes furtos concretizados, o espaço foi alvo de uma tentativa de assalto no mesmo hiato temporal.

De acordo com a gerência, "este último [assalto] com risco de incêndio correndo o risco de perder o nosso posto de trabalho". Nas imagens partilhadas nas redes sociais é possível perceber que os meliantes partiram vidros, forçaram fechaduras e atearam fogo em papel.

"As denúncias foram feitas em todas as ocasiões por agentes da PSP, as provas foram levantadas e também vistas as imagens de vídeo-vigilância.. e os roubos continuam", refere a gerência da rulote de venda de 'fast-food'.

Os prejuízos já são consideráveis.