Peugeot tem novo representante na Madeira

A partir de hoje, dia 30 de Dezembro, e “por motivos estratégicos”, a representação da marca Peugeot, na Região Autónoma da Madeira, passa a ter um novo Representante, a Autocrescente – Comércio de Peças e Automóveis, Lda.

A C. Santos VP comunicou ontem o encerramento das instalações C. Santos VP Peugeot, sendo que na prática procedeu à transferência das instalações para a Autocrescente, o novo Representante da Marca na Região.

Assim, a partir desta quarta-feira “a actividade da Peugeot terá continuidade, através do novo representante, nas mesmas instalações, Estrada de S. João nº20”, informou a C. Santos VP.

No âmbito deste processo de transferência foram transmitidos ao novo representante os dados pessoas dos clientes, com o objectivo da execução e gestão de contratos já celebrados ou em fase de celebração, e cumprindo toda a Legislação em vigor no âmbito do Regulamento Geral de Protecção de Dados.

A Autocrescente, é uma empresa em franca expansão com sede na Ribeira Brava. O Grupo Autocrescente, além do stand de comércio de automóveis, seguros e gestão de frotas que possui na Ribeira Brava, possui ainda oficinas na Ribeira Brava, Cancela e Porto Santo, lojas de peças na Ribeira Brava e Funchal, rent-a-car em Santa Cruz, Funchal e Porto Santo e posto de abastecimento na Ribeira Brava e Porto Moniz.