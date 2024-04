Ben Dhiman na liderança nos 115 km do MIUT após passagens por Fanal e Chão da Ribeira

Está a correr bem a estreia de Ben Dhiman na Região. O atleta norte-americano lidera a prova dos 115 km do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT) após passagem pelos dois primeiros postos de controlo. Miguel Arsénio é segundo e o melhor português. O madeirense Luís Fernandes, do Ludens Clube de Machico, ocupava o 7.º lugar na passagem pelo Chão da Ribeira.

Ben Dhiman, o primeiro líder da prova dos 115 km do MIUT

Na passagem pelo primeiro posto de controlo, no Fanal, após 14.5 km de prova, Ben Dhiman (ASICS) estava na liderança com o tempo de 01:37:18 horas. Seguido pelo francês Arthur Joyeux Bouillon e o norte-amaricano Jeff Mogavero, os dois atletas do On Running. O primeiro português a passar pelo Fanal foi o madeirense Luís Fernandes (Ludens Clube de Machico) a 1:28 minutos do líder, logo seguido de Miguel Arsénio (SportHG).

Já no segundo posto de controlo, no Chão da Ribeira, Ben Dhiman manteve a liderança, mas Miguel Arsénio 'passou' em 2.º lugar, 'colado' ao norte-americano. Com 22.4 km de prova, o atleta da ASICS levava 02:22:32 horas de prova, logo seguido do português. Em terceiro surgia o francês Martin Kern (Arc'teryx) a apenas sete segundos.

O madeirense Luís Fernandes seguia em 7.º lugar, a 02:59 minutos do líder Ben Dhiman.

Anne-Lise Rousset na frente em femininos

Em femininos, a francesa Anne-Lise Rousset (SCOTT) foi a primeira a passar pelo Fanal após 01:52:37 horas de prova. A também francesa Fiona Porte (La Sportiva) está em segundo (01:53:08) e a italiana Martina Valmassoi é terceira (01:54:15).

A atleta da SCOTT manteve a liderança na passagem por Chão da Ribeira, com 02:44:48 horas de prova, mas Martina Valmassoi subiu ao 2.º lugar (02:46:32), com Fiona Porte a descer para 3.ª (02:47:37).

A prova de 115 km do MIUT tem a presença de alguns atletas de elite mundial. Nas próximas horas, os atletas vão passar por outros oito postos de controlo: Estanquinhos, Encumeada, Curral das Freiras, Casa do Pico Ruivo, Pico do Areeiro, Chão da Lagoa, Portela e Porto da Cruz. A linha de meta vai ser em Machico.

Na edição de 2023, a vitória na prova principal sorriu a atletas franceses. Em masculinos, Lambert Santelli (RC FURIANI) completou os 115 km em 14:01:26 horas. Em femininos, a primeira a cortar a linha de meta foi Manon Bohard (HOKA) em 15:48:58.

Provas de 85, 60 e 42 km também este sábado

A edição deste ano conta com um número recorde de inscritos: 3.481 no total. 2.300 são atletas estrangeiros. No total estão representadas 58 nacionalidades. A França com 1.192 atletas é o país mais representado, seguindo-se Portugal (1.003). O MIUT é uma das provas fundadoras do World Trail Majors, o novo circuito mundial de trail running.

O evento organizado pelo Clube de Montanha do Funchal é composto por provas em cinco distâncias: 115 km, 85, 60, 42 e 16. As primeiras quatro têm início este sábado, 27 de Abril, enquanto a distância mais curta está agendada para domingo, 28, dia em que também se realiza a cerimónia de entrega de prémios, em Machico.

Inscritos por prova em 2024: MIUT’115 km (1.051 atletas), MIUT’85 km (526 atletas), MIUT’60 km (547 atletas), MIUT’42 km (834 atletas) e MIUT’16 km (523 atletas).

A prova de 85 km inicia-se este sábado, às 7 horas da manhã, em São Vicente. A partir das 9 horas os atletas inscritos na prova de 60 km começam o percurso na Boaventura. A partir das 12 horas, terá início no Monte, Funchal, a prova de 42 km. Já este domingo, 28 de Abril, começa no Porto da Cruz, às 8 horas da manhã, a prova com a distância mais curta, 16 km.