Bispo deixa mensagem de "esperança e de confiança" à população da Ponta Delgada

"Deus não nos abandona", foi a mensagem de "esperança e de confiança" que o Bispo do Funchal quis deixar à população, numa visita efectuada este domingo ao cemitério da Ponta Delgada, no rescaldo do temporal que afectou a zona Norte da ilha no dia de Natal.

"Queria aqui saudar todos aqueles que viveram este tormento destes dias e mostrar precisamente que Deus não os abandona (...) São aquelas catástrofes naturais contingentes que sucedem. No dia de Natal precisamente quando nós celebramos o facto de Deus se fazer homem (...) Deus que nasce num presépio também em más condições"

D. Nuno Brás dirigiu também uma palavra de agradecimento "a todos aqueles que prestaram socorro, de uma forma ou de outra, a estas populações" e que "em dia de Natal precisamente não olharam a meios para ajudar o próximo"

Sobre os estragos provocados no cemitério reconheceu a urgência de uma intervenção neste local "central da vida destas populações".

"Vamos ter que cuidar dele, vamos ver em que estado é que ele está e depois cuidar, obviamente, do resto dos defuntos".

O Bispo sublinhou ainda que "a Diocese do Funchal está presente através do pároco, da comunidade cristã" e que "está à disposição da comunidade de Ponta Delgada". "Agora será necessário ver as necessidades das pessoas e cuidar delas", reforçou.

Questionado pelos jornalistas sobre para quando uma visita à Boaventura, também afectada pelo temporal, D. Nuno Brás reconheceu que "ainda não se proporcionou ir lá oficialmente", mas assegurou à população "que estão no coração do Bispo" e que se não passou por lá hoje "foi por que não houve condições para isso simplesmente".

A data para a visita ficou, porém, por marcar.