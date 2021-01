Ainda antes do 'recolher obrigatório' que só entra em vigor às 00h00 desta terça-feira, as iluminações de Natal já estavam apagadas, no Funchal, mas também noutros concelhos.

A medida não tinha sido anunciada, mas antecipa a proibição de circulação, sem motivo válido, entre as 23h00 e as 5h00.