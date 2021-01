Pequena derrocada mobilizou bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, ao início desta tarde, para desobstruir parte da via, no Caminho dos Saltos, no Funchal.

Uma pequena derrocada no local condicionou a circulação, mas os operacionais conseguiram resolver a questão com recurso sapador.

Entretanto, esta manhã, a corporação foi chamada a intervir na Rua Visconde Cagongo e na Travessa da Pena, uma vez que as adufas estavam a transbordar.