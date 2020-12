Acidente deixa mulher ferida e encarcerada no carro

Um acidente de viação mobilizou os Bombeiros Sapadores do Funchal, que ontem se deslocaram à Rua de São João, no Funchal, para socorrer uma mulher que ficou ferida na sequência do embate. A condutora estava presa na viatura e teve de ser desencarcerada, tendo sido encaminhada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica.

O alerta foi dado faltavam alguns minutos para as 23 horas.