Sportinguistas Nuno Mendes e Sporar com "falsos positivos"

Os futebolistas Nuno Mendes e Sporar, que falharam na sexta-feira o jogo com o Rio Ave, da I Liga, devido ao novo coronavírus, "foram falsos positivos", comunicou hoje o diretor do departamento clínico do Sporting, João Pedro Araújo.

O defesa português e o avançado esloveno realizaram um teste PCR com resultado positivo na quarta-feira, antes do duelo da 14.ª jornada (1-1), mas dois testes efetuados "em laboratórios distintos", nos dois dias seguintes, foram negativos.

"Em concordância com o quadro clínico dos atletas, sempre totalmente assintomáticos, e no qual não foi possível concluir o foco de contágio, pode concluir-se que os resultados foram falsos positivos", indicou o médico do Sporting, antes da conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o FC Porto, de terça-feira, para a Taça da Liga.

João Pedro Araújo explicou que a estrutura 'leonina' aplicou "medidas adicionais" ao protocolo, com "testes internos e diários, em virtude do agravamento do quadro epidemiológico".

A direção clínica do Sporting "reconhece o extremo valor destes testes no combate à pandemia, com valores de especificidade do teste superiores a 99%", sendo "bastante raro" o resultado do teste "ser positivo e a pessoa não estar infetada".

"É com mágoa que registamos este erro. Foi um lapso que obrigou, de forma errada, a direção clínica a privar a equipa técnica de dois elementos do plantel para o jogo com o Rio Ave", lamentou, agradecendo "às autoridades de saúde e laboratórios pela colaboração e célere resposta".

O líder Sporting empatou 1-1 com o Rio Ave, na sexta-feira, em jogo que abriu a 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, não tendo contado com os defesas Luís Neto e Nuno Mendes e com o avançado Sporar, devido à covid-19.

Luís Neto, também anunciado como infetado, permanece de fora das opções do treinador Rúben Amorim, que considerou a situação "um pouco frustrante".

"Realmente, é um pouco frustrante. Não empatámos porque eles não estavam a jogar. Fomos prejudicados nesse aspeto, é claro, mas erros acontecem. Não é só os jogadores que se perdem, é o ambiente no balneário e no grupo. Quando acontecem estes erros, é difícil lidar com isso e focar no jogo", sublinhou.

O Sporting defronta na terça-feira o FC Porto, na primeira meia-final da Taça da Liga de futebol, que se disputa em Leiria, a partir das 19:45, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.