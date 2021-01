'Atalaia' com mais 27 utentes e 9 colaboradores com Covid-19

A realização dos testes PCR fez aumentar o número de infectados na Unidade de Cuidados Continuados Atalaia. Aos 24 utentes identificados através do teste rápido de antigénio, realizado na semana passada, foram reportadas mais 27 novas infecções em utentes e 9 entre os colaboradores. Passam, assim, a ser 65 o número total de casos de Covid-19 que afectam aquela unidade do Caniço, gerida pela Associação Living Care.

Este é o resultado dos 377 testes realizados, pela Unidade de Emergência em Saúde Pública, nos últimos dias a todos os elementos daquele lar, tanto utentes utentes (223), como colaboradores (156).

No caso dos colaboradores, no comunicado enviado esta manhã às redacções, é apontado que "a sua maioria referem-se a colaboradores externos e em mobilidade".

Quanto aos utentes infectados, embora a maioria se apresente assintomática, há alguns com sintomatologia ligeira. O contacto com as famílias tem sido frequente,