Nuno Morna volta a insistir que "saúde dos madeirenses não é só covid"

Nuno Morna, da Comissão Coordenadora do Iniciativa Liberal Madeira, volta a insistir que "a saúde dos madeirenses não é só covid".

"Há três meses que o Iniciativa Liberal começou a questionar as autoridades regionais sobre os números da saúde, que não tenham a ver com o covid. Persiste o Governo Regional em esconder aos madeirenses essa informação, como se não fossemos merecedores de saber", volta a dizer através de um comunicado de imprensa.

Quantos serviços dos Centros de Saúde deixaram de ser prestados? Quantos foram encerrados e durante quanto tempo? Como estão os índices de qualidade de atendimento dos utentes? E cirurgias adiadas? E canceladas? Reabilitação? Fisioterapia?". Nuno Morna

Nuno Morna relembra que em Março, e durante alguns meses," foi decidido suspender uma série de actividades programadas para que todos os recursos e esforços se concentrassem no combate à pandemia". E revela que o Iniciativa Liberal alertou "em Abril para a urgência de conseguir tratar todos os doentes, covid-19 ou não, que necessitem hospitalização, com segurança, sem ter de recorrer aos esquemas implementados devido à crise". Até porque, refere, "os índices de infecção na Madeira estavam, felizmente, baixos e a curva mais do que controlada".

"Tivemos tempo para nos prepararmos para este momento. Não se fez nada para que os privados fossem chamados à equação, contratualizando com eles preços e lugares, de modo que os casos não-covid pudessem ser atendidos com eficiência e como o cuidado que merecem", sustenta, referindo que "não podemos aceitar esta espécie de moratória à saúde".

"Com o aumento significativo dos números na região e com a perspectiva de estarmos a chegar a uma fase de mitigação", Nuno Morna diz que "seria bom e demonstrativo de abertura e vivência democrática que o Governo revelasse os números em causa".

"Aguardamos serenamente que estas perguntas que agora deixamos, possam ser esclarecidas por quem de direito. Os madeirenses têm o direito de saber como está a sua saúde", concluiu.