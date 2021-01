Três jogadores do Sporting testam positivo após viagem à Madeira

Os jogadores Nuno Mendes, Luís Neto e Sporar, do Sporting, líder da Liga portuguesa de futebol, testaram positivo ao novo coronavírus, após um período de estágio na Madeira, disse à agência Lusa fonte conhecedora do processo.

Os três jogadores, que se encontram em Lisboa, estão assintomáticos e a cumprir o necessário período de isolamento. Luís Neto e Nuno Mendes são habituais titulares na defesa do Sporting, enquanto o avançado Sporar tem alternado a titularidade com o jovem Tiago Tomás.

Os atletas ficam fora das opções do técnico a dois dias do jogo com o Rio Ave, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e a seis dias do jogo com o FC Porto, para a meia-final da Taça da Liga

O Sporting, líder do campeonato, com 35 pontos, recebe na sexta-feira o Rio Ave, 10.º, com 14, no estádio José Alvalade, às 18:30, numa partida que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Na terça-feira, os 'leões' vão enfrentar o FC Porto na meia-final da Taça da Liga, numa partida que se vai realizar em Leiria.