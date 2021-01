Cruzeiros para profissionais de saúde e suas famílias

Em jeito de agradecimento por tudo o que fazem por nós na linha da frente de combate ao Covid-19, a MSC Cruzeiros criou a tarifa “Obrigado”, oferecendo até 50% de desconto nas tarifas de cruzeiro a todos os Profissionais de Saúde e suas famílias, assim que possam desfrutar das suas merecidas férias.

Esta tarifa é aplicável em reservas feitas até 30 de Abril de 2021 e aplica-se a todas as navegações da MSC Cruzeiros (excepto World Cruise), de qualquer duração, até 31 de Dezembro de 2021.



Esta promoção aplica-se a:

• Todos os Médicos/Enfermeiros/Trabalhadores da Linha da Frente e Back Office empregados em instalações de hospitais públicos (Hospitais/Clínicas/Centros Covid-19), que foram directa ou indirectamente impactados pela Emergência Covid

• Outros trabalhos relacionados com serviços hospitalares do sector público (como por exemplo Pessoal das Limpezas) apenas se directamente empregados nos Hospitais e não por companhias privadas

• Médicos de Família

• Farmacêuticos a operar durante a Pandemia

• Os Médicos do sector privado só estão aptos a usufruir desta promoção se a sua especialidade exercida estiver directamente ligada a doenças relacionadas com a COVID-19 (por exemplo, Pneumologistas e Virologistas)

• Voluntários dos Cuidados de Saúde (Ambulâncias de Bombeiros Voluntários, Serviços Sociais) que tenham oferecido o seu apoio durante a Emergência Covid-19

• Médicos reformados que tenham sido chamados para cumprir serviço durante a pandemia

• Empregados em Laboratórios de Pesquisa apenas se levaram a cabo, especificamente, testes à COVID-19



Será sempre obrigatório apresentar o certificado que possa provar a aptidão para esta promoção no momento da reserva: cópia do cartão de identificação da companhia/hospital onde o passageiro seja empregado, certificado ou outra identificação oficial. Esta prova de serviço também deverá acompanhar o passageiro aquando do embarque.

Esta promoção não se aplica a:

• Médios/Pessoal Médico do Sector Privado que não estejam empregados em hospitais públicos e/ou cuja especialidade exercida não esteja relacionada com a Covid-19 (dentistas, ortopedistas, dermatologistas, etc)

• Quaisquer outros serviços relacionados com a actividade dos Hospitais, ainda que do Sector Público, mas contratados por empresas privadas (serviços de limpeza e/ou seguranças do Sector Privado, ou fornecedores extrínsecos)

• Pessoal Médico Reformado

• Investigadores a trabalhar em laboratórios de exames médicos

Termos & Condições da oferta:

-É válida para todas as reservas feitas até 30/04/2021, não sendo retroactiva;

-É válida para todos os cruzeiros que partam até 31 de Dezembro de 2021 (excepto o World Cruise) e está sujeita à disponibilidade no momento da reserva;

-A oferta está disponível para todos os mercados à excepção do programa de recomeço do MSC Grandiosa e do MSC Magnifica, aberto apenas para os residentes em países Schengen;

-O desconto é por camarote e aplicável apenas à parcela do cruzeiro;

-O desconto pode ser acumulado com as tarifas promocionais e com o desconto do MSC Club, não pode ser combinada com promoções da brochura e tarifas de grupo;

-O desconto também é válido para detentores do Voucher Covid penas no caso da nova reserva ser feita entre 01/09/2020 - 30/04/2021; não é válido para reservas já feitas;

-O Profissional de Saúde tem de fazer parte da reserva, de contrário o desconto pode não ser aplicado (exemplo: não está garantido o desconto ao filho de um médico se o próprio médico não viajar);

-Se dois ou mais camarotes forem reservados, o desconto será aplicado apenas ao camarote ocupado pelo Profissional de Saúde;

-O mesmo Profissional de Saúde pode reservar mais que um cruzeiro, mas tem de viajar em todos eles;

-No caso de Camarotes Single, aplicar-se-á o suplemento single standard;

-Serão aplicados os termos & Condições Gerais a menos que condições especiais sejam garantidas no momento da reserva (isto é, a nova política comercial flexível).

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

