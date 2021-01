Conhecidos os onzes de Marítimo e Sporting

Já são conhecidas as equipas iniciais de Marítimo e Sporting que irão subir ao relvado do Estádio do Marítimo a partir das 21h15 para o jogo que abre os oitavos-de-final da Taça de Portugal.

A formação verde-rubra, orientada por Milton Mendes irá contar com:

Caio Secco, Zainadine, Lucas Áfrico e Leo Andrade; Winck, Irmer, Bambock e Hermes; Rafik, Rodrigo Pinho e Joel.

Já o Sporting apresenta-se com Max; Luís Neto, Feddal e Borja; Nuno Mendes, Palhinha, Matheus Nunes e Plata; Tabata, Tiago Tomás e Nuno Santos.

A partida terá como árbitro Manuel Oliveira, do Porto, que conta como assistentes Inácio Pereira e Tiago Mota.