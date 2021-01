Associação Sem Limites comemora 9 anos ao serviço das pessoas com deficiência

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), celebra hoje, 9 anos de existência.

No dia 12 de Janeiro de 2012, um grupo de pessoas com e sem deficiência criaram a Associação Sem Limites, com o grande objectivo de "colmatar algumas lacunas na legislação, nomeadamente o acesso a apoios governamentais para o apoio às pessoas com deficiência na Região Autónoma da Madeira".

Passados 9 anos, a associação congratula-se pela suas conquistas, como seja a criação da sua sede, em 2014, com o apoio do Instituto de Habitação da Madeira em 2014.

"Um espaço digno, para poder receber as pessoas, encaminhá-las e apoia-las", sublinha o presidente Filipe Rebolo.

O responsável destaca também a constituição de uma equipa de trabalho, em 2016, com o apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira, bem como a parceria com o Município do Funchal para a realização de actividades desportivas com os seus sócios, "algo muito importante para o seu bem-estar e saúde psicossocial".

Mais recentemente, a IPSS celebrou também um protocolo com o Município de Machico para o transporte de utentes com necessidades especiais para as suas actividades diárias, entre Machico e Funchal.

"Todos estes apoios são fundamentais para o desenvolvimento da nossa actividade", vinca o presidente da Associação.

De destacar ainda no âmbito da sua intervenção, a Campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença', cujo os fundos angariados revertem para a aquisição de ajudas técnicas e materiais ortopédicos para doar a pessoal socialemnte carenciadas.