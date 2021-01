Ministra Ana Mendes Godinho infectada com Covid-19

A Ministra do Trabalho, solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, testou positivo à Covid-19. De acordo com a RTP3, a governante tem sintomas ligeiros e encontra-se em isolamento domiciliário.

O gabinete do primeiro-ministro já informou que Ana Mendes Godinho será substituída pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, pode ler-se num comunicado do gabinete de António Costa, adianta a Agência Lusa.

Por estar em isolamento desde segunda-feira, a ministra participou na quarta-feira no Conselho de Ministros por videoconferência.

Segundo a mesma nota, também os ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, também se encontram em isolamento profilático determinado pelas autoridades de saúde.

Tanto João Pedro Matos Fernandes, como Ricardo Serrão Santos, também participaram por videoconferência na reunião do Conselho de Ministros de quarta-feira, "encontrando-se a trabalhar à distância".

"Os testes à covid-19, entretanto realizados, deram resultado negativo", acrescenta-se.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.963.557 mortos resultantes de mais de 91,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.236 pessoas dos 507.108 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.