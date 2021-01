Cinema perdeu quase 75% em 2020

Foi um ano negro para o cinema em Portugal, com as contas de 2020 no vermelho devido essencialmente à pandemia de covid-19, revela o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) nos seus dados provisórios. As perdas são de quase 75% em receitas e espectadores na Madeira em relação ao resultado conseguido no cômputo do ano de 2019.

De Janeiro a Dezembro de 2020 na Madeira foram realizadas 7.662 sessões, assistidas por 70.471 espectadores, tento o cinema facturado 367.060 euros (367.059,87). No ano anterior tinham realizado 17.338 sessões, para 278.764 espectadores, com entrada de quase um milhão e meio de euros (1.432.392,88). Comparando os números, representam uma perda de 74,37% em receitas, de 74,72% em espectadores, e de 55,81 no número de sessões. Foram ao cinema menos 208.293 pessoas e entrou menos de um milhão em receitas (1.065.333 euros).

A nível nacional, em ano de pandemia e com todos os constrangimentos associados, as perdas foram ligeiramente superiores às registadas no arquipélago, de 75,7% nos espectadores e 75,4% nas receitas. Foram ao cinema em Portugal em 2020 3,77 milhões de pessoas, uma perda de 11,7 milhões de espectadores em relação a 2019 no país todo.

Já se compararmos a evolução mensal, os números de Dezembro revelam em relação a Novembro uma subida de 8,3% nas receitas, de 5,6 nos espectadores, com um decréscimo no número de sessões, de 2,4%. Em Dezembro foram ao cinema 3.845 pessoas, foram realizadas 661 sessões que resultaram numa entrada de 20.252 euros.

'1917', de Sam Mendes, estreado em Janeiro, ainda antes da pandemia, foi o filme mais visto de 2020 a nível nacional, com 330.180 espectadores. ‘Bad Boys para sempre’ foi o segundo mais visto, estreou também em Janeiro de 2020 e foi visto por 259.578 pessoas. O pódio fica completo com ‘Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn)’, estreado no início de Fevereiro, com 165.663 entradas.