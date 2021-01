'Cidade dos Brinquedos' com uma turma em quarentena devido à Covid-19

Uma turma do infantário 'Cidade dos Brinquedos', no Funchal, está em isolamento profilático, devido a contacto de um dos seus alunos com um familiar positivo para a Covid-19.

A informação divulgada aos pais no dia de ontem, dava conta de que esse condicionamento vigorava a partir de hoje e até clarificação da situação. Além disso, dava conta de que a situação havia sido reportada no sábado, devendo os pais estar atentos a qualquer sintomatologia associada à Covid-19, nomeadamente febre, tosse ou dificuldade respiratória.

As restantes salas funcionam normalmente, mantendo o rigor das medidas previstas no Plano de Contingência.