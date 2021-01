Conheça os onzes escolhidos por Luís Freire e Rúben Amorim

O treinador do Nacional, Luís Freire, e o técnico do Sporting, Rúben Amorim, já revelaram os onzes que vão entrar no relvado do Estádio da Madeira, para o jogo da 13.ª jornada que começa às 18 horas.

Confira as equipas iniciais para a partida, que terá como árbitro, Manuel Mota de Braga:

Nacional: Daniel; Rúben Freitas, Lucas Kal, Júlio César, João Vigário; Camacho, Nuno Borges, Azouni, Rúben Micael; Brayan Riascos e Rochez.

Sporting: Adán; Zouhair Feddal, Coates, Neto; Pedro Porro, João Mário, João Palhinha, Pedro Gonçalves, Nuno Mendes; Nuno Santos e Sporar.