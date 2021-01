Funcionário infectado obriga ao encerramento da Direcção Regional das Comunidades

A instalações da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, no terceiro andar do edifício do Governo na Avenida de Zarco, vão estar encerradas segunda-feira e terça-feira, para desinfecção total do espaço, na sequência de um colaborador ter testado positivo para a Covid-19. Os serviços devem reabrir ao público na quarta-feira. A informação foi avançada esta tarde, através de comunicado, pelo director Rui Abreu.

Segundo a referida nota, o colaborador que testou positivo apenas compareceu ao serviço na passada terça-feira, sendo que a partir de quarta-feira, altura em que apresentou sintomas, manteve-se em casa em isolamento profilático, onde permanece agora em recuperação.

Rui Abreu adiantou que desde o início do ano, a Direcção Regional optou por dividir o pessoal em duas equipas, permitindo o trabalho em espelho, em dias alternados, minimizando, assim, o risco de contágio entre colaboradores e utentes. "O colaborador que testou positivo não esteve em contacto com a outra equipa. Mesmo da sua equipa, contactou com apenas três pessoas", acrescentou o responsável. Outras medidas de proteção entre colaboradores e utentes foram introduzidas, como: protecção de acrílico na área dos atendimentos; a utilização obrigatória de máscara de protecção individual para colaboradores e dos utentes; distanciamento social e higienização frequente das mãos e do espaço.

Uma vez que os trabalhos de desinfecção não são compatíveis com a presença de pessoas no serviço, os funcionários não estarão no espaço mas ficarão em teletrabalho. Os utentes deverão contactar a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa através do endereço electrónico [email protected] .

Rui Abreu termina o comunicado com votos de "rápidas melhoras" ao "estimado colaborador" infectado, "para que rapidamente se junte" ao resto da equipa da Direcção Regional na "nobre missão de apoiar todos os madeirenses e porto-Santenses que decidem viver, trabalhar ou estudar em terras distantes e os estrangeiros que escolhem a Madeira para residir e/ou trabalhar".