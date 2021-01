Arquivo Regional disponibiliza documentos municipais datados desde 1470

Um grande conjunto documental, composto por mais de 700 livros da administração municipal madeirense, datados entre os anos de 1470 e 1999, foi recentemente disponibilizado na íntegra pela Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) na sua plataforma virtual de pesquisa de arquivos.

De acordo com a DRABM, o conjunto de documentos é maioritariamente composto por livros de vereações e de actas de sessões camarárias, passando a ser possível aceder à totalidade dos registos das reuniões camarárias de todos os municípios do arquipélago.

Esta série documental está disponível desde o século XV para o concelho do Funchal, desde o século XVI para Santa Cruz e Ponta do Sol, desde o século XVII para Machico e desde o século XVIII para a Calheta e Porto Santo.

No caso dos restantes municípios madeirenses, quer por motivos da sua fundação mais tardia, quer por motivos de perda documental, estão disponíveis livros desde os séculos XIX e XX.

A DRABM acrescenta que "para além das vereações e actas de sessões camarárias, são disponibilizados livros no âmbito do notariado privativo camarário, designadamente livros de notas de contratos e escrituras, bem como livros do registo geral municipal, posturas, editais, entre outros".

As réplicas digitais destas séries documentais ascendem a mais de 225 mil ficheiros, correspondentes, aproximadamente, ao mesmo número original de páginas. "Por motivos do respectivo estado de conservação, permanece por digitalizar um número reduzido de livros", acrescenta a informação.

O presente projecto, que se desenrolou, nas suas múltiplas vertentes, principalmente entre 2018 e 2020, envolveu uma componente de consolidação de suportes de muitos dos livros mais antigos e em pior estado de conservação, assegurada pelos serviços de conservação e restauro da DRABM. "Sem esse tipo de intervenção, não seria possível proceder à desmaterialização por via digital destes documentos, sendo que esta componente do projecto foi repartida entre os serviços internos da DRABM e a contratualização de serviços de digitalização, num investimento global do Governo Regional que ascendeu a cerca de 43 mil euros", esclarecem ainda.

A informação descritiva e digital respeitante a este conjunto documental pode ser acedida na plataforma de pesquisa de arquivos da DRABM.

Novos horários até 16 de Janeiro

No seguimento das medidas recentemente anunciadas pelo Governo Regional no âmbito do combate e prevenção da COVID-19, o Arquivo e Biblioteca da Madeira terá novos horários de atendimento ao público.

As salas de leitura da Biblioteca, Arquivo e o Serviço de Certidões estarão abertos, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h00. As salas de leitura da Biblioteca estarão abertas ao sábado entre as 9h30 e as 15h30.

Os horários habituais deverão ser retomados a 18 de Janeiro.