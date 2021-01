Miguel Fonseca apela ao voto no candidato João Ferreira

A Comissão de Apoio à candidatura de João Ferreira à Presidência da República realizou hoje uma acção de contacto com a população para assinalar o primeiro dia oficial de campanha na Madeira.

Coube a Miguel Fonseca, membro da Comissão e porta-voz da iniciativa alertar para a importância do voto em João Ferreira no próximo dia 24 de Janeiro, por ser o candidato que se baseia nos valores constitucionais da democracia social, económica e ambiental.

“Esta é a candidatura que defende os direitos autonómicos e o cumprimento por parte do Estado dos deveres de soberania e da continuidade territorial, para com as Regiões Autónomas”, destacou ainda Miguel Fonseca, apontando para o apoio ao “débil tecido económico da nossa Região baseada na monocultura do turismo, que actualmente foi fortemente afectada pelos efeitos da pandemia COVID-19 e está a penalizar fortemente as micro e pequenas empresas e os trabalhadores”.

Para além do apoio do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista os Verdes, esta candidatura é apoiada por muitos outros democratas que se revêm nos valores desta candidatura.