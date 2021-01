SESARAM assinala um ano de luta contra a Covid-19

O SESARAM assinala hoje, um ano de luta contra a Covid-19. O Serviço de Saúde da Região contactou, pela primeira vez o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge a 10 de Janeiro de 2020, preparando-se para o que seria “um início de uma parceria no diagnóstico do vírus SARS-CoV2, à data ainda designado 2019-nCoV - novo coronavírus”, recorda o SESARAM através de comunicado, salientando que o Serviço de Patologia Clínica foi o primeiro laboratório hospitalar do país a instalar a técnica molecular para detecção do agente SARS-CoV2 (pesquisa de RNA SARS-CoV2 pela técnica RT-PCR), e a segunda unidade laboratorial a nível nacional - logo após o Instituto Ricardo Jorge - a colocar em prática a técnica.

Aquando da "Reunião para o Diagnóstico e Vigilância do novo coronavírus (2019-nCoV) da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe" realizada a 5 de Fevereiro de 2020, o Serviço de Patologia Clínica do SESARAM continuava a ser “um dos dois locais do país com capacidade diagnóstica instalada”. Na sequência desta reunião, foram seleccionados os laboratórios prioritários a nível nacional, tendo o Laboratório do Serviço de Patologia Clínica do SESARAM sido seleccionado como um desses cinco laboratórios.

No mês de Março, pouco dias após ter sido decretado o estado pandémico, a capacidade instalada na Região era de cerca 50 testes de diagnóstico por dia, um facto que já comprovava o gradual aumento de capacidade que ocorreu durante o último ano. Actualmente, com o evoluir da situação epidemiológica, o SESARAM realiza uma média de 2.000 testes diários.

O trabalho realizado pela equipa do Laboratório do Serviço de Patologia Clínica no planeamento, trabalho diário e actualização constante para o adequado combate ao vírus, foi imprescindível ao longo de toda a operação, salienta o SESARAM que recorda ainda outras datas relevantes referentes ao ano de 2020, na Madeira, relativas ao diagnóstico do vírus SARS-CoV2:

- 29 de Fevereiro de 2020 - 1.º Teste molecular realizado

- 16 de Março de 2020 - 1.º Caso SARS-CoV2 positivo

- 1 de Julho de 2020 - 1.º Teste molecular - Operação de Rastreio SARS-CoV2 Aeroporto da Madeira

- 1 de Dezembro de 2020 - 1.º Teste molecular (5º Dia) - Operação de Rastreio SARS-CoV2 dupla testagem geral Aeroporto da Madeira

- 21 de Dezembro – Confirmação por parte do INSA da existência da estirpe do Reino Unido em Portugal, graças a amostras enviadas pelo Serviço de Patologia Clínica do SESARAM.