Cinco estradas encerradas não evitam nova corrida à neve na Madeira

A estação meteorológica do Pico do Areeiro foi a única a registar temperatura abaixo de zero desde a meia-noite, com o termómetro a apontar -0,7°, às 00h10.

Na Bica da Cana, estação de referência do Paul da Serra, a temperatura desceu até 1°, às 8 horas, e o Chão do Areeiro registou valores de 0,9° também às 00h10.

À semelhança do que aconteceu no dia de ontem, onde muitos madeirenses arriscaram ir ver a neve- alguns apresentando dificuldade em circular com os automóveis e causando o caos no trânsito (consultar edição impressa do DIÁRIO de hoje), outros arriscando mesmo a própria vida por uma aventura na neve, tendo sido resgatados pela Polícia Florestal-, a corrida à neve neste domingo já começou.

Apesar de ser em menor número, já existem algumas dezenas de carros a circular em direcção à serra, onde continua a chover com alguma intensidade.

E para quem tem este programa para domingo é preciso ter em conta que várias estradas estão encerradas devido à queda de neve, nomeadamente a ER202, entre o Poiso e o Pico do Areeiro, ER218, entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, ER 209, entre a Ribeira da Janela e o Paul da Serra, ER105, entre a Fonte do Bispo e o Paul da Serra, ER 209, entre a Malhadinha e o Paul da Serra. Está também condicionada a ER 203, Estrada das Carreiras, entre o Montado do Pereiro e o Poiso.

A Madeira esteve sob aviso amarelo devido à queda de neve até às 9 horas de hoje. Até ao momento o aviso não foi prolongado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.