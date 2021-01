Direcção Regional de Estatística recruta recenseadores para os Censos 2021

No 2.º trimestre de 2021, o Instituto Nacional de Estatística, I. P. vai realizar o XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação - CENSOS 2021, que na Região Autónoma da Madeira vai ser coordenada pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

"Os Censos vão 'contar' todos os cidadãos e famílias residentes no território nacional, bem como todos os alojamentos e edifícios destinados à habitação. A recolha de dados será feita preferencialmente através do autopreenchimento de questionários pela Internet", explica a vice-presidência do governo em comunicado de impresa.

Neste contexto, e atendendo à dimensão desta operação estatística, a DREM está recrutar cerca de 230 recenseadores na Região, em regime de Contrato de Prestação de Serviços.

As inscrições já estão abertas e decorrem até dia 15 de Fevereiro.

Os recenseadores serão, resumidamente, responsáveis por:

Distribuir cartas com códigos para acesso a resposta por internet;

Assegurar a totalidade das respostas;

Prestar todos os esclarecimentos necessários às famílias sobre a resposta aos CENSOS;

Recolher/confirmar a informação de edifício;

Recolher e registar as respostas em alojamentos que não respondem pela internet;

Proceder à validação da informação recolhida, de acordo com as orientações recebidas.

Candidaturas

As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas, até 15-02-2021, através do preenchimento on-line do formulário disponível em recrutamento.ine.pt:

Perfil

Os critérios de selecção são os seguintes:

Habilitações académicas ao nível do 12º ano (preferencialmente);

Competências ao nível da microinformática e da utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC);

Smartphone [Android 5.0 ou iOS 12 ou superior] (com ecrã de 5 polegadas ou superior) com ligação à internet ou Tablet com ligação à internet;

Capacidade para estabelecer contactos interpessoais, ser cordial, agradável, metódica/o e rigorosa/o; Conhecer bem a zona geográfica para a qual se candidata.

Disponibilidade aos fins de semana e durante a semana a tempo parcial;

Disponibilidade de transporte próprio (preferencialmente).

Os candidatos que enquadrem nos requisitos definidos, serão pré-selecionados e convocados para entrevistas de acordo com as necessidades a que se candidatarem e a calendarização da selecção prevista (previsivelmente entre Fevereiro e Março de 2021).

Para serem contratados devem ainda:

Estar colectados nas Finanças como trabalhador/a independente ou a possibilidade de recorrer ao Acto Isolado;

Estar inscritos na Segurança Social como Trabalhador/a Independente ou estar Isento/a;

Não possuir dívidas às Finanças e à Segurança Social;

Ter disponibilidade para participar em sessão informativa referente à atividade a desenvolver.

Excepcionalmente podem candidatar-se:

Os trabalhadoras/es que exercem funções públicas podendo acumular essas funções com o exercício de funções públicas remuneradas;

Os aposentadas/os, reformadas/os, reservistas fora da efectividade e equiparados.

Condições

O Contrato de Prestação de Serviços tem a duração de cerca de dois meses (entre Abril e Junho de 2021) e o pagamento pelos serviços prestados varia em função dos resultados apresentados.

Por exemplo, um recenseador com 600 alojamentos atribuídos e que termine o seu trabalho em 6 semanas receberá em média 1.500 euros.