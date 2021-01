Região participa em encontro nacional sobre o Mar

A Vice-presidência do Governo Regional da Madeira participará, através da Direcção Regional de Estatística, na conferência nacional sobre 'A Conta Satélite do Mar e as Políticas Públicas para o Mar', que acontece on-line, na próxima quarta-feira, a partir das 15 horas

A iniciativa é da Direcção-Geral de Política do Mar (DGPM) e contará com a participação do ministro do Mar, Ricardo Santos, do presidente do Instituto Nacional de Estatística, Francisco Lima, do secretário regional do Mar, Teófilo Cunha e da directora regional do Mar, Mafalda Araújo, entre outras entidades nacionais e das regiões autónomas.

O director regional de Estatística da Madeira, Paulo Vieira, apresentará 'Os resultados da Economia do Mar na Madeira'.

Após a intervenção de Paulo Vieira, seguir-se-á uma alocução da subdiretora-geral de Política do Mar, Conceição Santos, sobre a monitorização e avaliação da Estratégia Nacional para o Mar, que antecede a mesa redonda moderada por Miguel Miranda, Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e na qual participará Mafalda Araújo. O tema em discussão será o futuro da Economia do Mar e quais os indicadores estatísticos que se prevê que sejam necessários.

Haverá ainda espaço para a participação do público, cabendo o encerramento à ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva e ao ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

A inscrição para este encontro pode ser feito através do link https://www.dgpm.mm.gov.pt/webinar-csm.