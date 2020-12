Dia Internacional da Pessoa com Deficiência celebra-se hoje

A Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira e Associação Sem Limites alertam para o Mês Branco, iniciativa que criaram para promover a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se celebra esta quinta-feira.

"A Associação em vindo a tentar que este mês seja considerado o Mês Branco, que promova a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, pelo que continuamos a assinalar a Deficiência durante todo o mês. Este ano com todos os constrangimentos que temos, apostamos num formato mais digital, mas sem nunca descurar o objectivo principal que é os direitos das Pessoas com Deficiência. Por uma sociedade mais justa, é importante que se vinque os direitos e, nesse âmbito, a inclusão e as oportunidades devem ser uma aposta", escreve a Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira.

A Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira lembra que as pessoas com deficiência devem "fazer uso da lei devidamente, bem como respeitar e promover a equidade no acesso para todos", acusando o "grande problema de civismo que diz respeito ao estacionamento reservado às pessoas com deficiência, que por vezes é utilizado indevidamente até pelas pessoas portadoras do cartão".

A associação sublinha também a "grande reivindicação das pessoas com deficiência, nomeadamente o acesso ao trabalho, que para todos está difícil, mas para as pessoas com deficiência é ainda mais difícil. Pelo que apelamos ao Estado para criar medidas neste sentido, promovendo a autonomia e independência financeira destas pessoas".