Chef Ljubomir levado para o hospital após greve de fome que dura há 6 dias

Ao 6.º dia em greve de fome à frente da Assembleia da República, o chef Ljubomir Stanisic necessitou de assistência médica e foi conduzido ao hospital.

A notícia foi avançada pela TV7Dias, dando conta que o carismático chef de cozinha sentiu-se mal durante a greve de fome que estava a fazer, juntamente com outros oito empresários do sector da restauração, tendo necessitado de assistência por parte do INEM.

"Desidratado, com os olhos vermelhos, palpitações no peito e uma quebra nos níveis da glicemia", Ljubomir está desde a última sexta-feira em greve de fome, como forma de protesto associado ao movimento 'Sobreviver a Pão e Água'.

“Ainda não se sabe se ele vai continuar ou não a greve de fome”, adiantou uma das pessoas que estão no local.