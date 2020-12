'MKM' e 'Azulejos com História' na Assembleia Legislativa

É já esta quinta-feira, a partir das 12 horas, que a Assembleia Legislativa da Madeira inaugura a exposição 'MKM' e 'Azulejos com História', no âmbito das comemorações dos dias Internacional e Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrados a 3 e 9 de Dezembro, respectivamente.

Estas exposições acontecem a partir de projectos artísticos desenvolvidos em colaboração com os utentes dos Centros de Actividades Ocupacionais e do Centro de Inclusão Social da Madeira e pretendem consciencializar para a igualdade de oportunidades; promover os direitos humanos e celebrar as conquistas da Pessoa com Deficiência.

Augusta Aguiar, secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, estará presente na sessão de abertura destas mostras, que marcam a primeira de várias iniciativas preparadas pela Secretaria Regional da inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, para comemorar as datas.