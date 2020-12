Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 3 de Dezembro

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, a empresa Bordal, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal. O governante madeirense irá participar na cerimónia de abertura da exposição de mesas de Natal com Bordado Madeira (da Bordal), que vai já na sua quinta edição, sendo esta uma iniciativa da empresa.

O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside à homenagem ao enfermeiro Juan Correia Pereira. A cerimónia, que decorrerá no Salão Nobre do Governo Regional, pelas 12 horas, contará com a presença do Secretário de Saúde, Pedro Ramos, e com o correspondente consular de Itália, Luigi Valle.

A Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realiza-se, pelas 11 horas, no Salão Nobre do edifício sede da Câmara Municipal.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participará, pelas 11 horas, na entrega de prémios do concurso criativo 'Reduzindo diferenças, somando oportunidades', que decorre na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro. A iniciativa está inserida na celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária. Já, pelas 11 horas, realiza-se a Conferência dos Representantes dos Partidos.

Realiza-se, pelas 18 horas, no Savoy Palace, o lançamento do livro 'Fogo Cruzado, O Último Governador Militar da Madeira 2017-1019', da autoria de Carlos Perestrelo.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, inauguram, pelas 12 horas, no parlamento madeirense, duas exposições que assinalam o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: 'MKM’ e ‘Azulejos com História’.