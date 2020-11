O Chão do Areeiro volta a registar uma quantidade muito significativa de precipitação. Hoje, até às 20 horas, já acumula 121,6 litros por metro quadrado e extremos de 36,6 mm/1h (laranja) e 73,8 mm/6h (vermelho).

Em relação ao vento, no Chão do Areeiro atingiu o aviso laranja com 118 km/h Chão do Areeiro, sendo de 109 km/h no Lombo da Terça, 107 km/h na Ponta do Pargo e 103 km/h em Santa Cruz/ Aeroporto (amarelos).