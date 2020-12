Dia Internacional da Pessoa com Deficiência assinalado com exposições no parlamento madeirense

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, inauguram amanhã, pelas 12 horas, no parlamento madeirense, duas exposições que assinalam o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

São dois projectos artísticos do Centro de Inclusão Social da Madeira em colaboração com o Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) Santana, intitulados de 'MKM' e 'Azulejos com História'.

“O 'MKM' é um projecto artístico desenvolvido com a colaboração dos utentes dos Centros de Atividades Ocupacionais nas várias áreas criativas (madeiras, papel, artes criativas, têxteis, cerâmica e costura), “com inspiração nos trabalhos dos artistas Miró, Kadinsky e Mondrian, tendo como principal objectivo, promover e divulgar a arte, e o potencial artístico das pessoas com deficiência”, pode ler-se na nota informativa do Instituto de Segurança Social da Madeira.

A exposição dos 'Azulejos com História' baseia-se no trabalho realizado “pelo Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) de Santana, que desde o ano de 2015, tem vindo a integrar o Projeto Nacional SOS Azulejo, tendo por base, a preservação, divulgação e o gosto pelo Património Azulejar Português”. É composta por “alguns dos trabalhos de azulejaria com temáticas dos costumes e tradições madeirenses e dos monumentos (Igrejas, capelas e solares) dos concelhos de Santana, Machico e Santa Cruz.

As duas exposições estarão patentes ao público até ao final do ano no átrio do parlamento madeirense. As entradas são gratuitas.