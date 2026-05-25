Acidente na via rápida em Câmara de Lobos congestiona trânsito

Ocorreu, há instantes, um acidente de viação na via rápida, junto à saída da Ribeira de Alforra, em Câmara de Lobos.

Ao que foi possível apurar, não há registo de feridos, não tendo sido necessária a mobilização de meios de socorro para o local.

O acidente está, contudo, a provocar constrangimentos na circulação rodoviária, com a formação de longas filas no sentido Funchal–Câmara de Lobos