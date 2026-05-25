Santana assinala 191 anos do concelho

O concelho de Santana celebra esta segunda-feira o seu 191.º aniversário, com uma recepção às entidades convidadas no átrio dos Paços do Concelho.

Segue-se a cerimónia solene comemorativa, a ter lugar na Praça da Cidade — numa tenda montada para o efeito —, que volta a contar com a presença de José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, em representação do presidente do Governo Regional.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto, foi convidado para a cerimónia, mas declinou a participação, tal como já havia sucedido no passado dia 8, por ocasião das comemorações do Dia do Concelho de Machico.