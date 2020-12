Ronaldo ajuda na vitória da Juventus e marca o seu 750.º golo da carreira

A Juventus venceu esta noite o Dínamo de Kiev, por 3-0, no Allianz Stadium, em Turim. Cristiano Ronaldo deu uma ajuda ao encostar para o 2-0 (57'), depois de Chiesa abrir o marcador (21') e antes de Morata selar o triunfo (66') alusivo à 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com este golo, CR7 anotou o seu 132.º golo na 'Liga Milionária' - competição na qual é o melhor marcador de todos os tempos - e está a apenas um remate certeiro de superar Pavel Nedved e Gonzalo Higuáin como melhor marcador da história da Juventus na 'Champions'. Mas há outro feito digno de registo: o madeirense marcou o seu 750.º golo da carreira como futebolista profissional.

Feitas as contas do Grupo G, o Barcelona - que venceu o Ferencváros por 3-0 -, lidera com 15 pontos, seguindo-se a 'Juve' (12 pontos). Dínamo de Kiev e Ferencváros, ambos com um ponto, disputam a vaga pela Liga Europa na última jornada.