França investiga 76 mesquitas por suspeita de radicalização islâmica

A França vai investigar nos próximos dias 76 mesquitas por suspeitas de radicalização islâmica, anunciou hoje o ministro do Interior do país, Gérarl Darmanin.

Trata-se de 16 templos na região de Paris e 60 no resto do país, revelou o governante, acrescentando que "se for necessário encerrá-las, será feito".

"Seguindo as minhas instruções, os serviços do Estado vão lançar uma ação maciça e inédita contra o separatismo", indicou o ministro na rede social Twitter.

O anúncio foi feito um dia antes de o Conselho de Ministros de França apresentar o plano de reforço da luta contra o jiahdismo, que inclui a supervisão dos locais de radicalização no país.