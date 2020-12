Via rápida está lenta a caminho do Funchal

As obras na Ribeira de João Gomes já não complicam o trânsito como há cerca de um mês, mas ainda assim há pequenos troços a dificultar a circulação e a obrigar à mudança de faixa, o que nas horas de maior tráfego poderá levar a demoras nesta zona da cidade, habitualmente já mais complicada. A esta hora, a 15 minutos para as 8h, começam a sentir-se os efeitos do aumento do número de carros em circulação, quer no acesso à cidade do Funchal, quer na via rápida, já com pressão no nó de descida para a Pena e Campo da Barca e na zona de Santo António.

Conte com demoras na via rápida entre a Boa Nova e a saída seguinte, no sentido Caniço-Funchal. Nos acessos, Santo António e São Martinho estão no laranja. A descida junto ao Hospital já obriga a paragens. Melhor nesta fase está a circulação na Avenida do Mar, que segue mais fluída.