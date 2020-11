Conheça os números desta segunda-feira na Madeira

38.729

Já foram administradas na Madeira 38.729 vacinas contra a gripe. Os números hoje divulgados pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil indicam que, este ano, há mais pessoas vacinadas contra a gripe, comparativamente com o ano passado.

150

A 5.ª Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa, exactamente a Delegação da Madeira - que na altura se designava de Comissão Portuguesa de Socorros a Feridos e Doentes Militares em Tempo de Guerra – foi criada há 150 anos.

191

O Porto do Funchal tem, para já, um total de 191 reservas para o próximo ano, o que representa uma quebra de 34% face a um ano que se pode designar de normal, como foi o caso de 2019, que teve 291 escalas.

84,6

A Direcção Regional de Estatística da Madeira revelou que, de acordo com os dados preliminares referentes aos primeiros nove meses de 2020, o saldo da balança comercial da RAM com o estrangeiro registou um superavit de 84,6 milhões de euros, refletindo uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 178,9%.

50

O Governo regional alterou as regras referentes aos eventos e espectáculos, que “só poderão realizar-se, cumprindo a limitação de ¼ da lotação, até um máximo de 50 pessoas", pode ler-se no documento oficial, publicado no Jornal Oficial.